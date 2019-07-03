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Национальный банк отменил ряд валютных ограничений

03.07.2019 / 15:54
Национальный банк отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

В частности, речь идет о таких изменениях:

Отменяется лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений украинского бизнеса.

"Раньше перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу в 2 млн евро в год", - напомнили в центробанке.

Упрощается реинвестирования доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами.

"Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения сразу на свой счет в Украине. Это позволит инвесторам избегать дополнительных расходов на конвертацию валют", - пояснили в Нацбанке.

Отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты консульского сбора за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года.

Напомним, 18 июня Национальный банк отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений на межбанковском валютном рынке.

Имеющиеся на сегодня меры защиты на валютном рынке являются актуальными для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности. В то же время Национальный банк и в дальнейшем будет продолжать постепенную либерализацию валютного рынка.

Источник 

НБУ, валютные ограничения
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