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Сбережения украинцев в I кв. 2019 сократились на 49 млрд грн

03.07.2019 / 17:19
Доходы населения Украины в январе-марте 2019 года составили 803,4 млрд грн, расходы – 852,4 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 49 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

Как сообщил Госстат, в январе-марте-2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года номинальные доходы населения выросли на 15,5%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2019 года увеличились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 14398 грн, что на 3027,8 грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Расходы населения в первом квартале-2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,8%.

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сбережения, сбережения граждан
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