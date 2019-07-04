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Украина готова к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования Кабмина

04.07.2019 / 12:59
Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Глава государства поблагодарил за сотрудничество Всемирного банка с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства», - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Зеленский подчеркнул, что отменены более 160 указов, создававшие давление на бизнес, и сообщил о подготовке большой приватизации.

«Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году», - констатировал глава государства.

По словам Зеленского, в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

«И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса», - заметил Президент.

Он отметил, что для Украины является важным привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

Источник 

МВФ, Зеленский, сотрудничество с МВФ, Мюллер
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