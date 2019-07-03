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Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

03.07.2019 / 15:23
В "Укрэнерго" заявили, что решение суда делает невозможным функционирование новой модели рынка.

Решение Окружного административного суда Киева относительно обеспечения иска АО "Никопольский завод ферросплавов" к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в виде приостановки постановлений регулятора по тарифам для НЭК "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели оптового рынка электрической энергии, заявили в "Укрэнерго".

"Решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно в обеспечение новых алгоритмов работы рынка", – цитирует пресс-служба компании слова главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.

Он отметил, что в новых тарифах, установленных для компании в июне, были учтены такие необходимые для обеспечения работы нового оптового рынка э/э затраты как расходы э/э в магистральных сетях при передаче, компенсация за э/э, произведенную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), стоимость вспомогательных услуг, предоставляемых генерируемыми компаниями для Объединенной энергосистемы (ОЭС) для обеспечения необходимого уровня резервов.

"Неприменение этих тарифов делает невозможным оплату электрической энергии, которая расходуется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по "зеленым" тарифам, а также плату за вспомогательные услуги, то есть поддержку резервов в ОЭС, а значит, делает невозможным функционирование новой модели рынка", – утверждает Ковальчук.

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суд, Укрэнерго, рынок электроэнергии
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