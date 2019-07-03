Швейцария заблокировала 60 миллионов франков по делу о хищениях в «Нафтогазе»

Об этом сообщили швейцарские правоохранители в ответ на запрос DW.

"В Швейцарии нашлась часть средств, предположительно незаконно выведенных из Украины бывшим руководством государственной компании "Нафтогаз Украины". Федеральная прокуратура в Берне сообщила, что расследует дело по подозрению в отмывании средств "в связи с предполагаемой растратой средств украинского государственного энергоконцерна "Нафтогаз". На данный момент в рамках соответствующего уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокированы уже 60 миллионов франков", - говорится в сообщении.

Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании.

Как отмечается в публикации, эту информацию Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос DW о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских Островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину. По данным следствия, на швейцарский счет этой компании было выведено $25 млн в период, когда он был главой "Нафтогаза" (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь экс-главы госкомпании. Весной 2018 года Евгения Бакулина было объявлено в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участии в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения.

"Речь идет о роли Евгения Бакулина по резонансному делу о "вышках Бойко". Так журналисты окрестили буровые установки, купленные 2011 года через подставных лиц и офшорные компании для Черноморнефтегаза - дочерней компании Нафтогаза. Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко. После бегства экс-президента Украины Виктора Януковича к России 2014 года следователи Генпрокуратуры установили, что за буровые установки было переплачено $400 млн. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу. Согласно информации в судебном реестре, в рамках сделки в Швейцарии, кроме $25 млн, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также было выведено $95 млн на счета оффшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Януковича", - отмечается в публикации.

Сообщается также, что контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено $25 млн, осуществляли дети Бакулина. Об этом свидетельствуют и документы из судебного реестра Швейцарии, которые есть в распоряжении DW. "Бакулины и подконтрольная им фирма с Британских Виргинских Островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах", - пишет издание.

Как свидетельствуют судебные документы, бенефициары требовали у швейцарцев не удовлетворять запрос украинской стороны о правовой помощи, утверждая, что счет не имеет никакого отношения к отцу. В случае же удовлетворения украинского запроса дети экс-главы Нафтогаза просили закрасить черным их имена и фамилии в документах, а документы, в которых упоминается их отец, ни в коем случае не передавать. Украинское уголовное дело против Бакулина его дети называют политически мотивированным.

Тем не менее, по данным издания, сначала Федеральный уголовный суд в апреле 2019 года дал разрешение на передачу Украине банковских документов и продление ареста средств. 16 мая такое решение поддержал Федеральный суд. Тексты решений есть в распоряжении DW. Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарском счете компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и экс-главы Нафтогаза.

Впрочем, как свидетельствуют судебные документы, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест во исполнение решения украинского суда, на счету осталось лишь 329 тысяч долларов, 28 тысяч евро, 518 тысяч иен, а также ценные бумаги стоимостью около четырех миллионов долларов. Информация о движении средств на этом счете будет передана в Украину по запросу Генеральной прокуратуры Украины, направлен швейцарским коллегам больше года назад. "Запрос о правовой помощи находится в стадии исполнения", - сообщили DW в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

Как отмечает издание, если банковские документы из Швейцарии все-таки будут переданы, они могут пролить свет на вопрос, куда исчезли сотни миллионов, переплаченные за "вышки Бойко".

Напомним, Генпрокуратура расследует завладение средствами Черноморнефтегаза в сумме 3,2 млрд грн во время покупки двух самоподъемных буровых установок. Их якобы приобрели почти вдвое дороже.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия нет прямых доказательств коррупционной деятельности народного депутата из Оппозиционного блока, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко по делу о "вышках Бойко".

Одним из подозреваемых по делу является народный депутат-беглец Евгений Бакулин. Он возглавлял Нафтогаз с марта 2010 года по март 2014-го. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах по "делу буровых установок". Впоследствии Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

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