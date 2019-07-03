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Гройсман призывает "Нафтогаз" “подстраиваться” под мировые цены

03.07.2019 / 14:31
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" должна еще снизить цены на газ.

 

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

"Я считаю, что они (Нафтогаз - ред.) - довольно циничный монополист, с которым мне точно не по пути. Я заставил в мае и в июне, и в июле мне надо, чтобы они продолжали это делать, снизить цены на газ, потому что они должны продолжать это делать и дальше, потому что мировые цены на газ уменьшаются. Они хотели при уменьшении цены на газ в Европе повысить цены на газ для Украины. Поэтому нам с ними не по пути. Это принципиальная позиция", - сказал Гройсман.

По его мнению, руководящему составу НАК "Нафтогаз Украины" следовало бы вернуть премии за победу в судебном противостоянии в Стокгольме с российским "Газпромом". "Мы еще ни копейки не получили тех денег в государственный бюджет или на счет компании, а они уже раздерибанили сотни миллионов гривень. Я предлагаю, чтобы он (Коболев - ред.) вернул эти деньги компании и чтобы отменили решение наблюдательного совета и тогда это будет абсолютно справедливо", - отметил Премьер-министр.

Напомним, руководящему составу НАК "Нафтогаз Украины" выплачены большие премии за победу в первом раунде судебного противостояния в Стокгольме с российским "Газпромом". Соответствующая выплата была согласована наблюдательным советом НАК еще в августе прошлого года, а сами транши осуществлены в сентябре-октябре. Решение о выплате премии касается 8 человек.

Цена на газ в Украине уменьшилась на 6-7%. Граждане увидят это в платежках за июнь. Такое обещание озвучил 14 июня представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус.

21 июня в НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что снизили цены на природный газ на июль для промышленных потребителей на 12,7-13,5% по сравнению с июнем - до 5017 - 5606 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

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Нафтогаз, цена на газ, Гройсман
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