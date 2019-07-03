Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго"

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) по обеспечению иска к Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановив действие постановлений регулятора об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для оператора системы передачи (ОСП) электроэнергии НЭК "Укрэнерго".

Соответствующий документ об обеспечении иска обнародован в Едином реестре судебных решений. Речь идет, в частности, о постановлениях №954 и №955, которыми для НЭК были установлены тарифы на передачу э/э (в размере 34,74 коп/кВт•ч) и услуги по диспетчерскому управлению (0,89 коп/кВт•ч).

В своем решении Окружной админсуд ссылается на принятое в конце прошлого месяца решение Конституционного суда о признании неконституционным ряда положений закона "О Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". Создание и функционирование регулятора, который по своему функциональному назначению, сфере деятельности и полномочиям имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабинету министров, противоречит основному закону, отмечено в тексте документа.

"Учитывая обозначенное, заявитель считает, что НКРЭКУ соответственно не имеет полномочий устанавливать (изменять) тарифы (цены) на услуги в сфере энергетики, поэтому постановления НКРЭКУ №954 и №955 являются противоправными, поскольку стоимость э/э и сопутствующих услуг, в частности услуг по диспетчерскому управлению, передаче э/э, является критической для АО "НЗФ", поскольку в структуре себестоимости продукции АО "НЗФ" эти расходы являются наибольшими", – приводится в документе аргументация истца.

НЗФ отмечает, что колебание цены на э/э и сопутствующие услуги критически влияет на конечную цену продукции завода и, как следствие, его конкурентоспособность, в том числе на внешних рынках.

"Безосновательное и неправомерное, с превышением полномочий увеличение НКРЭКУ обжалуемых тарифов более чем в шесть раз может привести к таким негативным последствиям, как остановка АО "НЗФ", – говорится в тексте документа.

В нем также отмечается, что за счет тарифа на передачу э/э осуществляется перекрестное субсидирование – за счет средств потребителей э/э происходит компенсация высокой стоимости э/э из альтернативных источников энергии, что является "дискриминационным обстоятельством как по отношению к потребителем э/э, так и по отношению к ее производителям".

"Рассмотрев указанное ходатайство, суд приходит к заключению о его обоснованности, исходя из того, что существуют очевидные риски противоправности оспариваемых постановлений... Заявление АО "Никопольский завод ферросплавов" об обеспечении иска удовлетворить", – отмечено в тексте судебного решения.

Напомним, НКРЭКУ 7 июня установила для НЭК "Укрэнерго" тарифы на передачу э/э и услуги диспетчеризации, включив в них дополнительные затраты на обеспечение работы новой модели оптового рынка э/э. Тариф на передачу составил 34,74 коп/кВт-ч, на диспетчерское управление – 0,89 коп/кВт-ч.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).

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