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МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 0,1% из-за коронавируса

24.02.2020 / 17:58
По оптимистичному сценарию, если коронавирус не будет распространяться по миру большими темпами, а Китай скоро возобновит производство, мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год.

Такой прогноз был озвучен в субботу во время собрания G-20 директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"В нашем основном сценарии, который рассматривается сейчас, вводятся заявленные меры, и экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. В результате влияние на мировую экономику может быть относительно незначительным и кратковременным", - отметила глава МВФ.

Она напомнила, что, по предварительным прогнозам, до того как вирус нанес удар по Китаю и начал распространяться по миру, предполагалось, что уровень мирового роста увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1 процентного пункта ниже (прогнозируемого - ред.) ", - отметила Георгиева.

Вместе с тем она подчеркнула, что Фонд также не исключает более грозных сценариев, "когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире, и последствия для роста будут более затяжными".

Источник

коронавирус, Китай, МВФ
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