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Милованов предложил Кабмину рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность главы "Нафтогаза"

20.02.2020 / 15:16
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ходе заседания КМУ 19 февраля, предложил членам правительства рассмотреть вопрос об объявлении конкурса на должность главы "Нафтогаза".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegramm-канале.

Однако, по его словам, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не согласился с тем, что подобное предложение может вноситься с голоса, в соответствии с этим, вопрос о проведении конкурса не был включен в повестку дня.

"Министр экономики Милованов предложил дополнить повестку дня Кабмина вопросом об объявлении конкурса на должность главы "Нафтогаза Украины", так как контракт Коболева истекает 10 марта. Аваков сказал, что вопрос политический и вносить его с голоса неправильно. Гончарук его поддержал, вопрос в повестку не включили", – написал он в своем Telegramm-канале.

Источник

Кабмин, Нафтогаз, Милованов
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