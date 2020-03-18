Парламент назначил министра экономики

Об этом шла речь на заседании ВР 17 марта

За соответствующее решение проголосовали 243 народных избранника.

За Петрашко в Раде голосовали нардепы "Слуги народа", депутатские группы "Довіра" и "За майбутнє" и внефракционные парламентарии. Против голосовали "Европейская солидарность", "ОПЗЖ". "Батькивщина" и "Голос" – воздержались.

После голосования Петрашко принес присягу министра.

Кандидатуру Петрашко за заседании представил премьер Денис Шмыгаль.

Нардеп от "Евросолидарности" Нина Южанина отметила, что Петрашко плохо подготовился к выступлению в Раде. В частности, Петрашко не представил свой экономический план.

По словам Петрашко, Украина и мир сейчас входит в очень тяжелую экономическую ситуацию в связи с коронавирусом.

Прямая речь Петрашко: "Это первый раз, когда мировой кризис вызван не финансовыми факторами, а является промышленным и сервисным. Мы будем ожидать, что Украина и Евросоюз, и США пострадают. В первую очередь производство. Приоритетные сейчас два направления в экономике:

Поддержать и сбалансировать украинского производителя, когда рынки будут закрываться. Важно помочь тем бизнесам, которые имеют производство.

Создать фундаментальные условия, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо".

Напомним: 16 марта президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами в своем Офисе сообщил, что рассматривает кандидатуру Петрашко на должность министра развития экономики.

По данным сайта Latifundist, с 2013 года Петрашко работает в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

В 2007-2013 годах - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России".

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