Нацбанк продал $300 миллионов для поддержки гривни

Об этом сообщается на странице НАБ в Facebook.

"Сегодня Национальный банк принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали 300 млн долл. США для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком", - говорится в сообщении 17 марта.

По данным Нацбанка, спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения по миру коронавируса. Самые активные участники валютного рынка - украинские компании. Население и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос на валюту.

Национальный банк заверил в том, что имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных психологическим фактором. Там не планируют вводить валютные ограничения и обещают соблюдать последовательную политику на валютном рынке.

"В прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, был избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривни в сторону укрепления Национальный банк выкупил с рынка почти 8 млрд долл. США в резервы (чистая покупка). Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривни уже в другую сторону", - напомнили в Нацбанке.

В целом, отметили в НБУ, международные резервы Украины составляют около 25 млрд долл.

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