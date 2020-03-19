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Европейский центробанк предупреждает о сценарии рецессии

19.03.2020 / 09:45
Европейский центральный банк (ЕЦБ) скорректирует свой предыдущий прогноз относительно экономического роста в еврозоне на 0,8% в 2020 году, поскольку вероятность рецессии ощутимо возросла.

Об этом член совета директоров Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила в интервью немецкой газете DIE ZEIT, которое выйдет 19 марта.

«Мы переживаем очень тяжелый экономический шок. Вероятность рецессии заметно возросла», - констатировала Шнабель.

Последний прогноз ЕЦБ относительно роста еврозоны в этом году составил 0,8%.

«Это устарело. Нам обязательно придется значительно скорректировать прогноз», - сказала Шнабель.

Сейчас, по ее словам, острого банковского кризиса нет. Однако надо внимательно следить за ситуацией, чтобы можно было быстро реагировать на новые события соответствующим образом. Сегодня центробанк особенно пристально следит за кредитными рынками компаний и государств.

ЕЦБ призывает европейские правительства дать общий ответ коронакризису, в том числе финансовый.

«Сейчас необходима европейская солидарность, в том числе финансовая. Денежно-кредитная политика не может справиться с этим кризисом самостоятельно. Нам также нужна сильная фискальная реакция, в идеале на европейском уровне», - сказала Шнабель.

Неделю назад ЕЦБ принял большой пакет мер для успокоения рынков. Но они не достигли цели, поскольку не успокоили инвесторов и не остановили падение фондовых индексов.

Шнабель считает, что «не все участники рынка сразу поняли все компоненты программы». Один из руководителей ЕЦБ заверила, что банк готов задействовать все, что есть в его распоряжении, чтобы противостоять проявлениям кризиса на рынке.

Как сообщалось, Европейский центральный банк на заседании 12 марта 2020 года не менял ставки, однако объявил о пакете стимулирующих мер в условиях распространения коронавируса.

Источник

экономика, рецессия, Европейский центробанк
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