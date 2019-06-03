Гройсман: программа МВФ может быть дополнена "серьезными" вопросами

Об этом Гройсман сказал в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба правительства.

Глава правительства не исключил, что сценарии развития Украины будут заложены в дальнейшую программу сотрудничества с международными партнерами, прежде всего, МВФ, миссия которого работала в Украине эти две недели.

"Мы не сможем преодолеть вызовы, которые стоят перед нами, не пользуясь поддержкой международных партнеров. Нравится это кому-то или нет", - сказал Гройсман.

"И я хочу сказать, что МВФ готов работать с Украиной. Думаю, у нас будет программа, дополненная серьезными вопросами. Программа, которую мы выполняем сейчас - оптимальная и эффективная, но выборы нас приостановили. Однако мы в полном взаимодействии", - добавил он.

Напомним:

Команда победителя выборов президента Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда в мае 2019 года.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая.

После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

В исследовании JP Morgan говорится, что сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш.

Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года на фоне обновления власти в Украине.

30 мая миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом завершила визит в Украину, однако ее представители заявили, что готовы вернуться для продолжения дискуссий после парламентских выборов.

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