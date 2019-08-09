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Нацбанк хочет договориться с МВФ о новой программе на 5-10 миллиардов долларов

09.08.2019 / 13:30
Нацбанк прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества с МВФ составит 5-10 миллиардов долларов, а ожидаемый срок ее действия - 4 года.

Об этом в интервью Financial Observer заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, новая программа будет в формате EFF (Extended Fund Facility).

"Новая программа необходима Украине. Обычно EFF длится от двух с половиной до четырех лет. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах центрального банка.

Объем финансирования зависит от продолжительности программы. Мы считаем, что это может быть 5-10 миллиардов долларов", - сказал он.

Согласно прогнозу Нацбанка, Украина может получить первый транш в размере 2 миллиардов долларов до конца этого года. В дальнейшем НБУ прогнозирует поступление траншей по 2 млрд долларов ежегодно.

"Новая программа с МВФ не так важна для центробанка с точки зрения объема финансирования, поскольку уровня резервов сейчас достаточно, чтобы сгладить курсовые колебания.

Новая программа станет важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от ЕС и Всемирного банка. Мы с большой вероятностью добьемся успеха, если у нас уже будет программа с МВФ", - подчеркнул Сологуб.

По оценкам Нацбанка, сумма финансирования от других крупных доноров в 2020-2021 годах может составить около 1 миллиарда долларов.

Напомним, переговоры о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом возобновятся в сентябре, заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Источник 

Нацбанк, МВФ, сотрудничество с МВФ, Сологуб
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