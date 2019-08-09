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Эрдоган: наконец-то настало время финализировать переговоры по ЗСТ между Украиной и Турцией

09.08.2019 / 12:49
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган считает, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре в среду, 7 августа, вечером.

Эрдоган также отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4млрд.

Президент Турции считает возможным добиться роста товарооборота до $10 млрд в год.

В свою очередь президент Зеленский, касаясь ЗСТ, отметил: "Надеюсь, что наши стороны как можно скорее смогут достичь компромисса в этом вопросе и подготовить все необходимые документы".

Переговоры в Анкаре продолжались более 2,5 часов.

Источник 

зона свободной торговли, Турция, Эрдоган
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