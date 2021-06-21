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Украина и Турция в шаге от заключения Соглашения о свободной торговле – Кулеба

22.06.2021 / 09:06
Украина и Турция в шаге от заключения Соглашения о свободной торговле – Кулеба
Украине и Турции к заключению Соглашения о свободной торговле осталось сделать последний шаг, который является важнейшим и самым чувствительным одновременно. Такой шаг требует компромисса обеих сторон.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам дипломатического форума в Анталии, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, что очень чувствительно для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки.

Мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне. Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты обеих стран должны сесть и достичь согласия. Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежному шаге".

По словам главы МИД, украинская делегация готова приехать в Анкару и продолжить переговоры чтобы приблизить финализацию соглашения.

Кулеба убежден, что результат, который принесет нашим странам заключение Соглашения о свободной торговле, компенсирует все взаимные уступки.

Напомним: президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об "аудите" спорных вопросов будущего соглашения о зоне свободной торговле между странами, что должно открыть путь к его подписанию.

Источник

зона свободной торговли, Турция
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