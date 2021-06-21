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Торжества по случаю 30-летия независимости Украины обойдутся в 100 млн грн – Минфин

22.06.2021 / 10:49
Сумма расходов непосредственно на торжества по случаю 30-летия независимости Украины прогнозируется на уровне 100 млн грн, сообщило Министерство финансов.

Как отмечается в пресс-релизе, план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, кроме праздничных торжеств, включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие евроколеи Киев-Львов-Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и другие.

"Прогнозированная сума расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов", - отмечено в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи.

День независимости Украины отмечают 24 августа.

Источник

Минфин, торжества, День Независимости
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