Войти | Зарегистрироваться
15:34

пятница,
18 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Шмыгаль подал в суд на НАПК из-за предписания по Витренко

18.06.2021 / 14:12
Премьер Денис Шмыгаль хочет обжаловать предписание НАПК по председателю правления "Нафтогаза" Юрию Витренко - соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд сейчас решает вопрос об открытии производства по иску.

"В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, датированное 14 июня нынешнего года.

Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца - Кабинет Министров Украины и председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко", - говорится в сообщении.

Напоминаем: правительство обязалось до конца июня предоставить окончательное решение о прекращении полномочий председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в связи с предписанием Национального агентства предотвращения коррупции, набсовет инициирует отстранение.

Юридический департамент НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что предписание НАПК в отношении главы правления компании Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Источник

суд, Витренко, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.