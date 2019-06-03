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В Вашингтоне хотят предоставить Украине статус главного союзника США

03.06.2019 / 10:54
В Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

А также - расширение военной помощи и предоставлении нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от времени приобретения данным документом в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств", - говорится в сообщении диппредставительства.

В 2014 году предоставления такого статуса Украине добивался экс-президент Петр Порошенко, однако его американский коллега Барак Обама, несмотря на решение комитета Сената, отказал.

На сегодняшний день такой статус имеют по меньшей мере 15 стран.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

"Высоко ценим крепкую двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США. Представленный законопроект считаем новым важным шагом, направленным на углубление украинско-американского стратегического партнерства в борьбе с российской агрессией", - заявили в посольстве Украины в США.

Источник 

США, военная поддержка
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