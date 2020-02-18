Доля теневых операций в Украине в 2018г составила 24% ВВП

"По результатам исследования украинской экономики 846 млрд грн, или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени, в том числе 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика", – указал НБУ в понедельник, 17 февраля.

Согласно исследованию, 26,2% "наличной теневой экономики" – это "следственная теневая экономика", где инициаторами расчета наличными являются продавец и покупатель. Оставшиеся 73,8% от общего объема украинского теневой экономики (14,4% ВВП, или 512 млрд грн) – "пассивная теневая экономика", где инициатором соответствующего расчета является продавец.

Центробанк отметил, что исследование Ernst & Young также содержит перечень потенциальных мер для уменьшения "пассивной теневой экономики" и стимулирования развития безналичных платежей. Так, по мнению экспертов, на снижение доли теневой экономики может позитивно повлиять переход на осуществление соцвыплат исключительно в безналичной форме, введение налоговых льгот, установка торговых POS-терминалов представителями малого и среднего бизнеса (МСБ), а также дополнительное стимулирование торговцев и потребителей к проведению безналичных расчетов.

Центробанк добавил, что по данным Mastercard, только 38% МСБ в Украине предоставляют клиентам возможность оплаты за товары и услуги по безналичному расчету.

По информации Нацбанка, соответствующее исследование было проведено в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве Ernst & Young с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Нацбанком и Государственной службой статистики Украины (ГИС).

НБУ уточняет, что Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.

"Исследования в европейских странах подтверждают, что увеличение доли безналичных платежей на 100% способствует уменьшению уровня теневой экономики на 0,6-3,7% от ВВП, а государственные доходы увеличиваются на 0,1-0,8% от ВВП исследуемых стран", – отметил регулятор.

Напомним, Стратегия развития финансового сектора предусматривает снижение доли теневой экономики с 30% ВВП (по расчетам Минэкономразвития за 2018 год) до не более 20% ВВП до 2025 года.

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