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В январе промпроизводство в Украине упало на 4% – Госстат

26.02.2021 / 09:46
В январе 2021 года промышленное производство снизилось на 4% по сравнению с январем 2020 года, скорректированное на эффект календарных дней сокращение было меньшим - 2,7%.

 

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом в перерабатывающей промышленности в январе до января 2020 года зафиксировали спад на 6,5%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров - на 3%.

В поставке электроэнергии, газа и кондинционованого воздуха - рост на 3,2%.

Напоминаем: промышленное производство в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года снизилось на 5,3%, в июле - на 4,2%, в июне – на 5,6%, в мае – на 12,2%, в апреле – 16,2%, в марте – 7,7%.

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года сократилось на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года, однако выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В октябре 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 5% по сравнению с октябрем 2019 года, но с учетом коррекции на эффект календарных дней - на 3,9%.

В 2020 году промышленное производство упало на 5,2%, но в декабре 2020-го впервые с мая 2019 года зафиксировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 4,8%.

Источник

промпроизводство, Госстат
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