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Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021г на 4,1% при инфляции 6,9%

01.03.2021 / 09:47
Валовый внутренний продукт Украины после спада на 4,2% в 2020 году при инфляции 5% в 2021 году увеличится на 4,1% при росте инфляции до 6,9%, а в 2022 году восстановление экономики замедлится до 3,8% при снижении инфляции до 5,3%.

Это прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Мы прогнозируем рост ВВП на 4,1% в 2021 году за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций", – говорится в отчете агентства о подтверждении рейтинга Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Fitch указывает, что вторая волна Covid-19 была намного более серьезной, чем первая, но уровень смертности снижается, и агентство предполагает, что экономические ограничения останутся ограниченными.

Рост инфляции до 6,1% по итогам января Fitch объясняет более высокими ценами на сырьевые товары и энергоносители, ослаблением гривни и повышением минимальной заработной платы на 20%. По его прогнозам, Нацбанк отреагирует на увеличение инфляции повышением учетной ставки на 100 базисных пунктов – до 7%. Агентство добавляет, что смена в прошлом году главы НБУ и ряда его заместителей увеличила риск ухудшения ситуации в результате более мягкой денежно-кредитной политики, чем предполагалось в прежнем прогнозе.

Fitch ожидает постепенной бюджетной консолидации в 2021-2022 годах, в частности, сокращения дефицита госбюджета с 5,5% ВВП в 2020 году до 5,1% ВВП в 2021 году и 3,7% ВВП в 2022 году, однако это будет зависеть от наличия финансирования и степени участия МВФ.

Согласно прогнозам агентства, после роста прямого госдолга Украины в 2020 году на 11,2 процентных пункта (п.п.) – до 55,6% ВВП (62,8% с учетом госгарантий), он стабилизируется на уровне 54% ВВП в 2021-2022 гг. Fitch добавляет, то по показателям госдолга Украина в целом соответствует средним значениям для стран с рейтингом "B".

Говоря о платежном балансе агентство указывает, что Украина оказалась устойчивой к шоку, вызванному коронавирусом, а ее международные резервы увеличились до $28,8 млрд в январе 2021 года с $27,0 млрд в феврале 2020 года. "Очень значительное улучшение условий торговли, резкое сокращение импорта и статистические изменения… привели к увеличению сальдо счета текущих операций в 2020 году на 7 п.п. до профицита в 4,4% ВВП, компенсируя отток капитала из частного сектора", – говорится в отчете.

Согласно ему, в 2021 году Украина вернется к дефициту счета текущих операций, однако в размере всего 0,3% ВВП, который увеличится до 1,2% в 2022 году из-за восстановления внутреннего спроса и менее благоприятных условий торговли, но это будет более чем компенсировано более высоким притоком прямых и портфельных иностранных инвестиций, а также депозитов в иностранной валюте.

В отношении сотрудничества с МВФ Fitch считает, что существует значительный риск для завершения программы stand by, в частности, будет проблематичным одобрение парламентом законодательства о борьбе с коррупцией и судебной реформе. По мнению агентства, отмена декабрьского временного ограничения цен на газ, еще одного требования программы, более реалистична.

Источник

инфляция, ВВП
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