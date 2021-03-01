В Украине с 1 марта пенсионные выплаты вырастут на 11%

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн", - написал он.

Премьер добавил, что правительство продолжает работу над дополнительными механизмами поддержки.

"Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 гривен ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 гривен начнут получать и люди старше 75 лет", - добавил он.

По словам Шмыгаля, Кабинет министров подал законопроект, который четко определять автоматическую индексацию пенсий 1 марта.

"Еще одним шагом к справедливой и достойной пенсии в Украине станет введение накопительной системы, над которой правительство и парламент сейчас активно ведут работу", - добавил премьер.

Напомним, Кабинет министров принял решение провести плановую индексацию пенсий в 2021 году с коэффициентом 1,11.

Кроме того, в бюджете Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрены средства для проведения перерасчета пенсий (индексации). Бюджет ПФУ утвержден Кабинетом министров.

Ранее сообщалось, что правительство решило отложить начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

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