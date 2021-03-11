Войти | Зарегистрироваться
15:22

четверг,
11 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

В этом году состоится еще три этапа повышения пенсий - Шмыгаль

11.03.2021 / 14:46
В 2021 году планируется провести три этапа повышения пенсий для разных категорий пенсионеров.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 10 марта.

«Политика повышения пенсий будет продолжена. Только в этом году у нас предусмотрены еще три этапа повышения для разных категорий пенсионеров. Ведь для того, чтобы выплаты выросли в два - три раза, нам нужен кардинально другой подход, и мы, в первую очередь, говорим о накопительной пенсионной системе», - заявил Шмыгаль.

Он напомнил о том, что в Украине в марте началась индексация пенсий.

Напомним, Кабинет Министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, в котором предлагается ежегодно с 1 марта автоматически индексировать пенсии.

Источник

пенсии, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.