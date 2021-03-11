Войти | Зарегистрироваться
15:22

четверг,
11 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Премьер отмечает попытки монополизации цен на продукты и ожидает стабилизации цен в конце марта

11.03.2021 / 13:53
Ускорение инфляции объясняется объективными факторами, однако есть также и попытки монопольного сговора и манипуляций на рынке.

Об этом сказал 10 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя данные Госстата об ускорении инфляции.

"Рост (цен - ред.) происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей. Говорим об увеличении предложения", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду.

Он добавил, что правительство ежедневно оценивает цены на продукты питания, в частности там, где цены растут наиболее активно.

"По нашим ожиданиям, стабилизация цен произойдет уже в конце марта", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что активно идет работа над ликвидацией нелегальных заправок.

Источник

цены, инфляция, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.