Премьер отмечает попытки монополизации цен на продукты и ожидает стабилизации цен в конце марта

Об этом сказал 10 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя данные Госстата об ускорении инфляции.

"Рост (цен - ред.) происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей. Говорим об увеличении предложения", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду.

Он добавил, что правительство ежедневно оценивает цены на продукты питания, в частности там, где цены растут наиболее активно.

"По нашим ожиданиям, стабилизация цен произойдет уже в конце марта", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что активно идет работа над ликвидацией нелегальных заправок.

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