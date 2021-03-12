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Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу

12.03.2021 / 10:54
ПАО "Мотор Сич" будет в ближайшее время законным способом возвращено в собственность Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"…Речь идет о предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. На сегодняшний день принято решение, согласно которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу. Будет возвращено в собственность Украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - сказал Данилов на брифинге 11 марта по результатам заседания СНБО.

Он подчеркнул, что вопрос по каждому предприятию Украины оборонно-промышленного комплекса, которые "дивным образом оказались в частных руках", будет рассматриваться отдельно.

"Если предприятие является для нас важным, стратегически важным, законный способ мы будет это делать с остальными предприятиями. Люди, которые вкладывали свои деньги, инвестировали в эти предприятия, будут обязательно получать соответствующую компенсацию. Это делается для нацбезопасности нашей страны", - добавил секретарь СНБО.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

Как сообщалось, китайские акционеры "Мотор Сич" инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

В начале августа 2020 года китайская Beijing Xinwei Ван Цзина сообщила, что отказалось от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сич" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает DCH Александра Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в АМКУ, последний раз - в декабре прошлого года, однако безрезультатно.

Очередная попытка провести собрание акционеров 31 января этого года вновь завершилась неудачно из-за ареста акций по инициативе Службы безопасности Украины, который был наложен в 2017 году на 41% акций, а затем в 2018 году расширен на все акции компании. "Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года.

Президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января 2021 года ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающихся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич". В связи с этим Китай направил ноту Министерству иностранных дел Украины.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

В начале 2021 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США добавило Skyrizon в Список "военных конечных пользователей" (MEU), впервые сформированный в конце прошлого года и включивший 58 китайских и 45 российских компаний. "Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - приводились в релизе Минторговли США слова министра Уилбура Росса (Wilbur Ross).

Источник

СНБО, Мотор Сич, Данилов
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