S&P ожидает роста экономики в 2021 году на уровне 4%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на уровне 4% в 2021 году по сравнению с сокращением на 4,2% в 2020 году вслед за постепенной стабилизацией ситуации в области общественного здравоохранения и восстановлением спроса", – написано в сообщении S&P о подтверждении рейтинга Украины на уровне "B/В" со стабильным прогнозом.

По словам агентства, во втором квартале прогнозируется уверенное восстановление экономики. По мнению аналитиков, приток денежных переводов и господдержка, в том числе повышение пенсий, должны поддержать восстановление потребления.

Ключевой риск прогноза - неопределенность в отношении вакцинации, которая, во-первых, медленно разворачивается в Украине, а во-вторых, не поддерживается половиной населения.

"Мы рассматриваем недавно введенные администрацией Байдена в США санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского как решительное возобновление поддержки Западом программы реформ президента Зеленского", - говорится в сообщении.

И несмотря на трудности в переговорах МВФ из-за проблем в антикоррупционной сфере и судебной реформе, аналитикипрогнозируют поступление транша в 2021 году в размере $0,7 млрд, учитывая высокий дефицит бюджета в 2021 году.

Это позволит получить дополнительные кредиты Всемирного банка и Евросоюза на сумму около $1,5 млрд. Не смотря на это S&P ожидает рост госдолга на $5-6 млрд за счет новых внешних и внутренних заимствований.

Агентство отмечает, что инвестиции в 2020 году составили всего 5,3% ВВП в 2020 году по сравнению с 12,6% в 2019-м, а в этом году данный показатель ожидается на уровне 9,4% ВВП.

Согласно оценкам агентства, среднегодовая инфляция ускорится с 2,7% в 2020-м до 7,7% в нынешнем году, а затем замедлится до 5,5% в 2022-м.

Напоминаем: Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины на уровне "B/B" со стабильным прогнозом, но в случае перебоев с финансированием от международных организаций, рейтинги могут снизиться.

Источник