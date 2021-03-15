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S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

15.03.2021 / 10:45
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале на уровне "B", рейтинги по национальной шкале на уровне "uaA" и краткосрочные рейтинги на уровне "B", прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный.

"Рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли наши ожидания в 2020 году. Достаточность резервов улучшилась, что обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая дальнейшие задержки с выплатой льготных кредитов", -- пояснило агентство подтверждение рейтинга в ночь на 13 марта.

В то же время S&P отметило, что эпидемиологические соображения по-прежнему представляют серьезный риск.

Агентство указало, что могло бы повысить рейтинги в течение следующего года, если показатели внешней ликвидности Украины и консолидация госфинансов будут лучше прогнозируемых сегодня, в том числе в результате более активного восстановления экономики.

В то же время рейтинги могут быть понижены в случае перебоев с льготным финансированием со стороны международных финансовых организаций или с рынков капитала, которые поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга, указывает S&P.

"Такие сбои могут произойти, если правительство откажется от ключевых реформ, таких как обеспечение независимости Национального банка Украины (НБУ), который действует как денежно-кредитный орган и регулятор финансовой системы", -- отмечается в сообщении.

Источник

рейтинг, S&P
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