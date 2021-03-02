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Украина ожидает денежный транш от МВФ в 2021 году – советник Зеленского

02.03.2021 / 17:59
Украина ожидает получения очередного денежного транша в размере 2,9 миллиардов долларов от МВФ в 2021 году, для получения которого Верховная Рада должна принять изменения в законодательство относительно реформы судебной системы.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на 5 миллиардов долларов - 2,1 миллиарда мы уже получили", - отметил Устенко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, "сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается".

"Верховная Рада должна принять изменения в законодательство, необходимые для получения очередного транша. Речь идет о необходимости судебной реформы и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры", - подчеркнул советник президента.

Он отметил, что "требования программы сотрудничества с МВФ совпадают с программой президента Украины, на чем глава государства неоднократно подчеркивал".

Устенко также добавил, что для внесения изменений в украинское законодательство в части судебной системы президент проводил много встреч, общался с украинскими и иностранными экспертами и убеждал депутатов Верховной Рады.

"Программа происходит. Как только будут проголосованы в Верховной Раде соответствующие законодательные инициативы Президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали. Обещали выполнить не только МВФ - мы не делаем это для кого-то, мы делаем это для украинского народа", - сказал советник главы государства.

Устенко отметил, что успешное сотрудничество с МВФ даст Украине возможность делать более выгодные заимствования на международном рынке и является хорошим сигналом для иностранных инвесторов.

Также он добавил, что 2020-й год был сложным в вопросе привлечения инвестиций, но украинская экономика может получить около 3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в текущем году.

Источник

транш, МВФ
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