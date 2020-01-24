Криклий готов стать персональной "инвестняней" для инвесторов в инфраструктуру

Кроме того, министр готов стать персональным менеджером крупных инвесторов.

"Я готов быть вашей персональной (инвестиционной) няней, если вы будете инвестировать в инфраструктуру", - заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в Украинском доме в Давосе в четверг, 23 января, организованном Фондом Пинчука, WNISEF и Horizon Capital.

Он сообщил о первом привлеченном на конкурсе концессионере в морпорт "Херсон" и анонсировал другого победителя на другом конкурсе на следующей неделе.

Среди других проектов министр назвал концессии 10 вокзалов и четырех аэропортов.

По его словам, впервые создан Дорожный фонд объемом 66 млрд грн в 2020 году, к которым планируется добавить ещё $1 млрд под госгарантии, что открывает широкие возможности в дорожном строительстве.

Криклий добавил, что Украина благодаря своему выгодному положению готова участвовать в международных транспортных проектах "Восток-Запад" и "Север-Юг" и привлекать к их реализации инвесторов.

Как сообщалось, с идеей выделения правительством "инвестняни" для инвесторов свыше $100 млн накануне выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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