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Гончарук: УЗ отдадут в управление немецкому Deutsche Bahn на 10 лет

24.01.2020 / 12:17
Правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця",

Правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця",

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, на "Украинском завтраке" в Давосе.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук

Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци".

"Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг".

Напомним: Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

Источник

Укрзализныця, Гончарук, железнодорожный оператор Deutsche Bahn
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