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Гончарук о меморандуме с Deutsche Bahn: "Укрзализныця" остается под контролем государства

24.01.2020 / 18:11
Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал подписание "Меморандума о взаимопонимании" между "Укрзализныцей" и железнодорожной компанией Германии.

Об этом сообщает Facebook премьер-министра

Прямая речь: "Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги.

В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессию Укрзализныци. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!

На совещании с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств будут согласованы все детали дальнейшего сотрудничества ".

Гончарук добавил, что больше информации правительство предоставит 5 февраля, во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.

Напомним: Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

Источник

Укрзализныця, Гончарук, Министерство инфраструктуры, Deutsche Bahn
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