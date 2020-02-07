Управление УЗ будет украинским, но усилится нашими менеджерами — Deutsche Bahn

Об этом в интервью DW рассказал член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла.

"На начальном этапе речь пойдет о консультировании ... Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство Укрзализныци в процессе управления.

То есть управление УЗ будет осуществляться, как и ранее, самими украинцами, но будет усилена нашими менеджерами", - отметил Пофалла.

Пофолла отметил, что предварительные оценки свидетельствуют о существовании потребности в оптимизации украинской железной дороги с экономической точки зрения.

Он отметил, что в зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут начаться дальнейшие шаги.

При любых условиях, немецкая сторона считает, что начинать работу надо быстро, если этого хотят украинцы.

Напомним: 5-го февраля "Укрзализныця", немецкая железная дорога "Deutsche Bahn" и ее компания-подразделение по консалтингу "DB Engineering & Consulting" подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопросы стратегического партнерства.

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Как сообщал премьер-министр Гончарук ранее, консультанты от крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn будут предоставлять свои услуги для менеджмента "Укрзализныци" или будут привлечены к управлению компанией на определенном этапе.

Напомним