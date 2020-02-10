"Большая стройка": Гончарук поручил главам ОГА подготовить планы

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Главная задача руководителей ОГА - это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах", - сказал Гончарук.

Он также раскрыл детали программы. В каждой области должен быть согласован с Министерством развития громад и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

До 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом в рамках ГФРР, который для многих является основным источником финансирования.

Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.

Из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать Укравтодору эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог, подчеркнул премьер. Еще 13 планов областей - в процессе согласования. Остальные шесть областей не подали пока ни одного документа в Укравтодор и не имеют четких планов, какие именно дороги они должны ремонтировать.

Глава правительства добавил, что до следующей недели у каждого руководителя ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним.

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