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Нефьодов предлагает криминализировать контрабанду

10.02.2020 / 13:19
В Государственной таможенной службе совместно с Министерством юстиции работают над текстом законопроекта относительно криминализации контрабанды.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Мы сторонники криминализации контрабанды, и это поддерживает ЕС. Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно идет годами. Там совсем другие стандарты доказывания", – заявил главный таможенник.

"Поэтому есть позиция, что в наших специфических реалиях с нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать), но в реальности получим худшие результаты", – сказал Нефьодов.

По его словам, уголовная ответственность должна применяться к достаточно высокому порогу контрабанды.

"Если, к примеру, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, к примеру на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание.

Мы уже подготовили по криминализации один законопроект. Получили замечания и сейчас работаем с ЕС, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта. Насколько мне известно, Офис президента поддерживает такую позицию", – отметил Нефедов.

Также Нефьодов озвучил три основные направления борьбы с контрабандой на 2020-й год.

Источник 

таможня, контрабанда, Нефьодов
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