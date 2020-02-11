Войти | Зарегистрироваться
11:06

вторник,
11 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Инфляция в годовом измерении упала до 3,2% — Госстат

11.02.2020 / 09:44
Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года - 3,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что в январе 2020 года базовая инфляция по сравнению с декабрем 2019 года составила -0,2%, с январем 2019 года - 3,3%.

Подчеркивается, что в январе 2020 года в Украине больше всего подрожали овощи - на 6,6%, одежда и обувь подешевели на 5,6%.

В течение января "коммуналка" подорожала на 1,7% (тарифы на газ выросли на 10,7%), услуги связи - на 0,8%, образовательные услуги - на 1,4%.

При этом, на 4% подешевело горючее, на 1,5% - железнодорожные услуги, на 0,4% - фармакологическая продукция.

Напомним: в 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

В декабре 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, дефляция составила 0,2%.

По данным Госстата, среднегодовая инфляция в 2019 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 7,9% с 10,9% годом ранее.

В ноябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1%.

Источник 

инфляция, Госстат, падение инфляции
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 февраля
10 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.