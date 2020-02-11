Инфляция в годовом измерении упала до 3,2% — Госстат

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что в январе 2020 года базовая инфляция по сравнению с декабрем 2019 года составила -0,2%, с январем 2019 года - 3,3%.

Подчеркивается, что в январе 2020 года в Украине больше всего подрожали овощи - на 6,6%, одежда и обувь подешевели на 5,6%.

В течение января "коммуналка" подорожала на 1,7% (тарифы на газ выросли на 10,7%), услуги связи - на 0,8%, образовательные услуги - на 1,4%.

При этом, на 4% подешевело горючее, на 1,5% - железнодорожные услуги, на 0,4% - фармакологическая продукция.

Напомним: в 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

В декабре 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, дефляция составила 0,2%.

По данным Госстата, среднегодовая инфляция в 2019 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 7,9% с 10,9% годом ранее.

В ноябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1%.

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