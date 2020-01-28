Войти | Зарегистрироваться
14:49

вторник,
28 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

НБУ купил на межбанке 50 миллионов долларов

28.01.2020 / 13:50
Интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанке в течение 20-24 января составили 50 миллионов додарив - это вдвое меньше, чем неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отмечается, что все 50 млн долларов центробанк купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

За этот же период Нацбанк продал 76,5 млн долларов, из которых 26,5 млн долларов - за лучшим курсом, а 50 млн - по единому курсу размещения предложения (Matching).

Всего с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составляет 348 млн долларов, а продажи - 106,5 млн долларов.

Напомним: интервенции НБУ по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в течение 13-17 января составили 100 млн долларов.

Источник 

НБУ, доллары, межбанк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.