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Соглашение Укрзализныци и Deutsche Bahn: детали сотрудничества определят в феврале

24.01.2020 / 16:15
Укрзализныця и Deutsche Bahn, которые подписали в Давосе соглашение о сотрудничестве, определят детали такого взаимодействия уже через несколько недель.

Об этом сообщили в пресс-службе немецкого концерна.

«В начале февраля 2020 года член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства подпишут в Киеве меморандум взаимопонимания, в котором будут определены дальнейшие детали сотрудничества», - заявили в DB.

В концерне также напомнили, что накануне в швейцарском Давосе было заключено соглашение, согласно которому, «DB Engineering & Consulting, инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и оказывать поддержку Украинской железной дороге в ближайшие несколько лет по вопросам предпринимательской и технической деятельности».

Дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления, обсуждаются, добавили в компании.

Напомним, в компании заявили, что наблюдательном совете АО "Укрзализныця" стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию Укрзализныци. В Укрзализныце отметили, что подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины.

В компании заявили, что как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен.

22 января в Давосе (Швейцария) во время экономического форума в присутствии Премьер-министра Украины Алексея Гончарука министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал Соглашение о намерении между Министерством инфраструктуры Украины и компанией Deutsche Bahn AG относительно дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця" .

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 23 января на Украинском завтраке, что украинская сторона «хочет отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу». При этом он отметил, что хотя политические решения относительно этого уже приняты, о деталях еще надо договариваться, что официальные документы еще должны быть подписаны.

DB E&C - одна из ведущих и крупнейших инженерных компаний в транспортном секторе. В компании работают около 5 тысяч человек из 80 стран.

Источник

сотрудничество, Укрзализныця, Deutsche Bahn AG
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