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Украина подписала меморандум с крупнейшим железнодорожным оператором Германии

23.01.2020 / 16:49
Министерство инфраструктуры подписало «Меморандум о взаимопонимании» с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Данный альянс - это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, который анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года. Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - написал он.

Гончарук добавил, что "после встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве, мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно - Украина полностью будет сохранять за собой контроль над Укрзализныцей". По его словам, немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

Премьер подчеркнул, что речь не идет ни о какой продаже или аренде такого стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця.

В то же время он рассчитывает, что "немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныце".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 22 января, принимают участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

Источник

перевозки, меморандум, Германия, Укрзализныця, Гончарук
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