Войти | Зарегистрироваться
18:39

четверг,
23 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

"Укрзалізницю" обвинили в закупках газа по "заоблачным" ценам

23.01.2020 / 17:13
Железнодорожный монополист покупал газ в обход электронной системы ProZorro

Закон Украины "О публичных закупках" вступил в силу еще в далеком 2016-м – тогда стало обязательным использование электронной системы ProZorro для государственных закупок. Однако украинский железнодорожный монополист "Укрзалізниця" в 2019-м покупал газ по "космическим" ценам и без проведения каких-либо тендерных процедур, таким образом – переплачивая миллиарды государственных гривен. Ежемесячно в течение всего прошлого года железнодорожники покупали газ у компании ООО "Юг Газ" по ценам, которые существенно отличались от рыночных, пишет Обозреватель со ссылкой на Lenta.ua.

А теперь – на языке фактов и цифр. Так, сопоставив средневзвешенную цену в течение 2019-го на "Украинской энергетической бирже", в которую уже включен НДС, и ту, которую "Укрзалізниця" платила вышеупомянутой компании, получилось, что государственный монополист ежемесячно переплачивал этому поставщику от почти 700 тыс. до более 17 миллионов. Зависело от месяца и от количества закупки голубого топлива. Общая сумма переплаты за 2019 год – почти 80 млн.грн.

И это только цифры за один год. В указанной компании "Укрзалізниця" покупала голубое топливо уже почти 15 лет.

Плодотворное сотрудничество с поставщиком, который предлагает завышенную цену, однозначно не смогло бы состояться без участия влиятельных лоббистов. Один из таких - известный в прошлом журналист и борец с коррупцией, а также экс-нардеп Сергей Лещенко, который сейчас является членом наблюдательного совета "Укрзалізниці".

Так, известно, что 14 января этого года на заседании наблюдательного совета он ревностно замолвил слово за ООО "Юг Газ" как за надежного партнера, с которым стоит дальше продолжать контракт на поставку газа. Господина Лещенко никак не смущали завышенные нерыночные цены, которые тот предлагал, и то, что последние 4 года вопреки законодательству сотрудничество с этой компанией происходило, минуя тендерные процедуры. Помогал Лещенко "проталкивать" нужные компании и закрывал глаза на отсутствие тендера председатель тендерного комитета Филиалы ЦЗВ "Укрзалізниці" Валерий Шергин. Лещенко не скрывал, что Шергин является его человеком. Об этом он прямо заявлял на заседаниях наблюдательного совета "Укрзалізниці". Более того, Лещенко всячески пытается "прописать" Шергина в составе нового тендерного комитета ЦЗВ "Укрзалізниці", который должны вскоре сформировать.

Очевидно, что контролирующие органы, которые должны пресекать подобного рода сделки, также у "корыта" в этой схеме, поскольку там уже долгое время закрывают глаза на откровенную кражу государственных денег. Ведь вся информация о "заоблачных" ценах и бестендерной закупки газа "Укрзалізницею" - в открытом доступе, ею просто надо заинтересоваться, но почему-то до сих пор никто так этого и не сделал.

газ, Укрзалізниця, ProZorro
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.