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Рада уволила Криклия с должности министра инфраструктуры Украины

19.05.2021 / 11:18
Верховная Рада поддержала представление об увольнении Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины.

Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата на пленарном заседании 18 мая.

Как сообщалось, Владислав Криклий занимал должность главы Мининфраструктуры с августа 2019 года. Он входил в состав правительства при премьер-министре Алексее Гончаруке, а затем – в Кабмин Дениса Шмыгаля.

В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку "Слуги народа". С 2015 года возглавлял главный сервисный центр МВД.

Источник

увольнение, ВР, Криклий
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