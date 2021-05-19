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СБУ объяснила, почему звонила в дверь Кличко

19.05.2021 / 10:47
Служба безопасности Украины объясняет, что ее сотрудники звонили в дверь квартиры главы столицы Виталия Кличко и в двери его соседей, чтобы получить информацию о фигурантах производства по контрабанде горюче-смазочных материалов.

Об этом свидетельствует комментарий прессслужбы СБУ, предоставленный УП

В СБУ отмечают, что 18 мая сотрудники СБУ провели ряд одновременных обысков сразу в нескольких регионах Украины. Все они - в рамках уголовного производства по контрабанде в нашу страну горюче-смазочных материалов. Цель этих действий - разоблачить сеть дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ в частности продукции на более 100 млн грн, отмечают в СБУ.

Одно из офисных помещений, в котором "разместились" злоумышленники и где проводила обыски СБУ, находилось в том же доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Спецслужбисты объясняют: чтобы установить все обстоятельства деятельности злоумышленников, сотрудники СБУ, среди прочего, искали администратора камер видеонаблюдения снаружи и внутри дома. Все это - с целью установления и подтверждения причастности фигурантов производства к помещению, расположенному на соответствующем этаже.

Дословно: "На обнародованных Виталием Кличко видео четко видно, что в его дверь, как и в двери других его соседей по подъезду (которые не являются фигурантами производства), никто не врывался. Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и не дождавшись ответа пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства.

СБУ действует исключительно в рамках и способом, определенным законом. Мы защищаем Украину и рассчитываем на поддержку добропорядочных граждан".

Напомним, утром 18 мая около 20 правоохранителей пришли в дом на улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко. Позже сам Кличко сообщил СМИ, что под дверь его квартиры приходили правоохранители. Он добавил: камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились у его квартиры, когда он был на тренировке.

В СБУ отметили, что обыски в доме не имеют отношения к главе столицы. Сам же мэр считает, что "беспрецедентное давление на городскую власть продолжается".

Источник

СБУ, Кличко
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