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В СБУ подтвердили, что расследуют факты коррупции в стенах мэрии и КГГА

12.09.2019 / 18:05
Главным управлением СБУ ведется досудебное расследование ряда уголовных производств

В Службе безопасности Украины сообщили, что ведут расследование ряда уголовных производств, в которых исследуются факты хищения бюджетных средств должностными лицами КГГА.

Соответствующее письмо СБУ на своей странице в Фейсбук опубликовал депутат Киевсовета Илья Сагайдак.

«Главным управлением СБУ ведется досудебное расследование ряда уголовных производств, в которых исследуются факты хищения бюджетных средств и злоупотребления служебным положением должностными лицами КГГА, в частности, в ходе совершения государственных закупок, незаконного выделения земельных участков, и др.», - сказано в ответе СБУ на депутатский запрос.

«Кличко на камеру продолжает заявлять, что все обвинения в коррупции в стенах мэрии и КГГА – слухи и выдумки журналистов. Я поинтересовался у СБУ о том, как оно на самом деле. Вот ответ от Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Досудебные расследования ведутся по ряду уголовных производств относительно злоупотреблений служебным положением должностными лицами КГГА, относительно хищения бюджетных средств, незаконного выделения земли и тому подобное», - прокомментировал Сагайдак.

Он также обратился к мэру Киева с призывом «снять розовые очки».

«Господин Кличко, пора снять розовые очки и посмотреть правде в глаза – все изменилось. Верю, что дела доведут до конца. Никто больше не станет покрывать международными связями многомиллиардные “схемы” по разворовыванию бюджетных средств в Киеве, а каждый причастный к этому – получит законное наказание. Киевляне заслуживают того, чтобы знать правду!», - заявил Сагайдак.

Источник: Inpress.ua
столица, Киев, СБУ, Кличко
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