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Несколько снарядов взорвались на технической территории артскладов в Калиновке из-за горящей травы

12.09.2019 / 17:51
На участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории военного арсенала в пгт Калиновка Винницкой области около 11.30 среды, 11 сентября, было зафиксировано задымление и шесть взрывов боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее для дальнейшей утилизации… По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектар сухой травы. Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется", - говорится в оперативной информации, распространенной пресс-службой Минобороны.

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