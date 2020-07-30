Зеленский рассказал, кто может заменить Кучму в ТКГ

Также рассматривается еще ряд кандидатур.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в среду, 29 июля, после посещения больницы "Охматдет".

Прямая речь: "У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация".

По его словам, все рассматриваемые кандидатуры будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.

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