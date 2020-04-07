Подписанный 11 марта в Минске протокол не легитимизирует ОРДЛО - Зеленский

В том числе не легитимизирует субъектность ОРДЛО.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в ответ на электронную петицию № 22/088960-еп с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласования руководителя Офиса Президента Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ - Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступления правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия Президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - говорится в ответе Зеленского.

Он отметил, что состав ТКГ четко определен в преамбуле Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина от 5 сентября 2014 года, и Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана президентов Украины и России от 19 сентября 2014 года.

"Приглашенные из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе в любые консультативные механизмы, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что подписание Протокола ТКГ 11 марта является частью текущей работы по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, составляющих "пакет" достигнутых в Минске договоренностей. В этом рабочем документе, по словам Зеленского, было зафиксировано намерение создания механизма практической организации таких консультаций.

Предполагается, что Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых вопросов с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

Напомним, 31 марта руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отмечал, что консультации с международными партнерами по созданию так называемого консультативного совета при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы продолжаются.

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, была достигнута договоренность о создании Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и ФРГ по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.

13 марта представители политической партии "Слуга народа" заявили о недопустимости участия представителей ОРДЛО в переговорах Украины с РФ в рамках Трехсторонней контактной группы.

Позднее Ермак заверил, что формат переговоров ТКГ в Минске в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе остается неизменным.

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