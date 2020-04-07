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На Полтавщине монастырь УПЦ передал соцработникам защитные маски

07.04.2020 / 10:40
На Полтавщине монастырь УПЦ передал соцработникам защитные маски
Полтавская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Отделом благотворительности и социального служения Полтавской епархии организован сбор продуктов

В Полтавской области, 6 апреля, Богородицкий Горбаневский женский монастырь оказал благотворительную помощь Центру предоставления социальных услуг Щербановского сельского совета.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, силами волонтеров были переданы защитные маски для социальных работников, а также средства гигиены для малообеспеченных пожилых людей, старше 80 лет в селах Подол и Горбановка.

Отделом благотворительности и социального служения Полтавской епархии организован сбор продуктов питания длительного срока хранения и средств гигиены для дальнейшей адресной развозки уязвимым категориям населения.

Источник: Inpress.ua
Полтавская область, УПЦ
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