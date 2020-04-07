В Раду подан законопроект, согласно которому КС предлагают перевезти в Харьков

Об этом сообщает сайт Верховной Рады, законопроект № 3300

В частности, Третьякова предлагает перевезти Конституционный суд Украины из Киева в Харьков.

Среди других предложений нардепа – отправлять всех судей в отпуск одновременно: "Ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности предоставляется всем судьям Конституционного суда одновременно".

В проект закона отмечается, что судьей КСУ не может стать человек, имеющий иностранное гражданство.

Также у юридических лиц предлагают отобрать возможность подавать жалобы в КСУ через уполномоченных лиц.

Статью 97 относительно выполнения решений КС предлагается дополнить соответствующим подпунктом: "Если Конституционный суд признал неконституционным закон Украины (его отдельные положения), восстановление действия такого закона Украины (его отдельных положений), который регулировал соответствующие общественные отношения, осуществляется Верховной Радой в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством".

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