Зеленский: карантин действует, за сутки заболело меньше граждан

Как сообщает пресс-служба президента, в понедельник, 6 апреля, на ежедневном селекторном совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился.

Из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными", - подчеркнул Зеленский.

Источник