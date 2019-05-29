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На Полтавщине митрополит УПЦ совершит панихиду на месте массового расстрела полтавского духовенства

29.05.2019 / 17:25
На Полтавщине митрополит УПЦ совершит панихиду на месте массового расстрела полтавского духовенства
Урочище Трибы Источник: Центр информации УПЦ
Начало богослужения - в 08.00

В день памяти преподобномученицы Олимпиады Козельщанской и других Полтавских новомучеников, 1 июня, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп совершит Божественную литургию в Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии УПЦ.

Начало богослужения - в 08.00. В 09.45 - отправление автобусов с Макарьевской собора в урочище Трибы. В 10.30 митрополит Филипп совершит панихиду на месте массового расстрела полтавского духовенства в урочище Трибы.

Полтавская область, УПЦ
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